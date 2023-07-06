Members might choose to share their accounts with others. And we get it, people love a bit of free access. But account sharing means you lose out on potential revenue for your premium content.

This is where our “Simultaneous Viewing Limits” feature comes in. The feature tracks simultaneous viewing sessions across web, mobile and TV apps to help avoid account sharing.

Similar to streaming services like Netflix, Disney+ and Spotify, multiple users can login, but only 1 person can watch the content at once. If multiple users try to watch content they’ll see this message…

They can choose to ‘stop playing on other devices’ or cancel their own session. This is particularly useful for live streaming events.

Reliable Streaming & Flexible Monetization for Live Events Ready to explore how Uscreen’s reliable, scalable solution is helping customers monetize live events through pay-per-view, on-demand content, and memberships? Yes! Tell me more…

Simultaneous viewing limits beta

Simultaneous viewing limits is in beta which means the feature will change as we make improvements.

And some of those improvements comes from your feedback. So please share your related feedback in a feature request (opens in new tab) or with your Customer Success Manager.

Where is this available?

Web Browser 🌐 available now

Mobile Browser 🌐 available now

iOS Mobile App 📱 available now on version 3.12 or later

Android Mobile App 📱 available now on version 3.12 or later

Roku 📺 available now version 3.9 or later

FireTV 📺 available now 2.3 or later

AndroidTV 📺 available now 2.3 or later

Apple TV 📺 planned Fall 2023

Enabling simultaneous viewing limits

To enable simultaneous viewing limits, please reach out to our support team (opens in new tab) or customer success manager.